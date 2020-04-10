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Güney Kıbrıs’ta hemşireler isyan etti

Güney Kıbrıs’ta hastanelerde görev yapan hemşireler, koronavirüs salgını ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na “Bıçak kemiğe dayandı” ifadelerinin de yer aldığı bir mektup gönderdi.

10 Nisan 2020 Cuma 11:12
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Güney Kıbrıs’ta hemşireler isyan etti

Güney Kıbrıs’ta hastanelerde görev yapan hemşireler, koronavirüs salgını ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na “Bıçak kemiğe dayandı” ifadelerinin de yer aldığı bir mektup gönderdi.

Güney Kıbrıs Rum Hemşireler Birliği, Rum Kesimi Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’ya hitaben yazdığı mektupta, “Herkes istediğini yapıyor, aramızda uygun gerekli iletişim yok, yönergelere ve protokollere uyulmuyor” ifadelerine yer verdi.

Hemşireler Birliği, “Virüsün hemşireler arasında büyük ölçüde yayılma riski var” uyarısını yaptı.

“BİZE ZORBALIK YAPILIYOR”

Hemşireler mektuplarında, “Net yönergeler olmadan, protokollere uyulmadan çalışıyoruz.

Direktifler yanlış, karışık, yarım yamalak, hedefsiz. Bizi idare edenlere güvenimizi kaybettik.

Büyük bir güvensizlik içerisinde çalışıyoruz, personel arasında büyük bir panik var. Bıçak kemiğe dayandı.

Derhal duruma müdahale edilmeli” uyarılarında bulundu.Rum medyasına konuşan bir sağlık çalışanı, “Bize zorbalık yapılıyor. Korkutuluyoruz.

Bize nasıl olduğumuzu sormak için değil, son görüştüğümüzde maskemiz olup olmadığını soruyorlar” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Objektif

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHemşireKoronavirüsCoronavirüs
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