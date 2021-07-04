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Güney Kıbrıs’ta iki gündür devam eden yangın kontrol altında

Güney Kıbrıs’ta iki gündür devam eden yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Yangın kontrol altına alındı

04 Temmuz 2021 Pazar 20:20
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Güney Kıbrıs’ta iki gündür devam eden yangın kontrol altında

Rum haber kaynaklarına göre, Rum İtfaiyesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangında aktif cephe kalmadığı ve bölge bölge küçük alevlenmelerin bulunduğu, soğutma çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ise, yangınla ilgili durumun idare edilebilir aşamada olduğunu ve küçük alevlenmeler bulunduğunu söyledi.

Rum Hükümet Sözcü Vekili Niovi Parissinu da, Vavaçinya’da hükümet yetkililerinin yaptığı toplantı sonrası açıklamada bulunarak, Yunanistan ve İsrail’den gelen yangın söndürme uçaklarının yangını söndürmek için yaptıkları etkili çalışmaların ardından yangın söndürme ekiplerinin evlere ve binalara girerek hasar tespit çalışması yapabilecek noktaya geldiğini kaydetti.

Parissinu, tehlike nedeniyle evlerini terk edenlerin de evlerine geri dönebileceklerini açıkladı.

Bu arada, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yangında hayatını kaybeden 4 Mısırlı işçi için taziyelerini iletti.

Kıbrıs Rum kesiminde iki gündür devam eden yangın kısmen kontrol altına alındı

Son Güncelleme: 04.07.2021 21:02
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