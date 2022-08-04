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Güney Kıbrıs’ta ilk maymun çiçeği vakası... Hastanın durumu hakkında açıklama

04 Ağustos 2022 Perşembe 10:28
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Güney Kıbrıs’ta ilk maymun çiçeği vakası... Hastanın durumu hakkında açıklama
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Güney Kıbrıs’ta ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği 40 yaşındaki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı İletişim Danışmanı Konstantinos Athanasios’un açıklamasına dayanarak 40 yaşındaki erkek hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ayrıca yakın temas ettiği kişilerin de tespit edildiğini yazdı.

40 yaşındaki hastanın, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde özel tasarlanmış bir odada tedavi gördüğünü yazan gazete, bahse konu hastanın seyahat geçmişi de bulunduğunu anımsattı.

Habere göre 40 yaşındaki hastanın, yakın temaslılarına, semptom gösterme ihtimaline karşı kendi kendilerini takip etmeleri talimatı da verildi.

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