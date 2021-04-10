Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...

Güney Kıbrıs’ta İngiliz Varyantı Ağırlıkta

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde Larnaka Hastanesi’nde de tedavi birimi oluşturulduğu, dün kaydedilen vaka sayılarında artış gözlemlenmesine karşın test sayısı dikkate alındığında ise bulaş oranının düştüğünün görüldüğü ifade edildi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 13:26
30 Okunma
Güney Kıbrıs’ta İngiliz Varyantı Ağırlıkta

Öte yandan gazeteler, Kıbrıslı Rumların “Astra Zeneca” aşı olmaktan çekindiklerini, dün yeniden açılan başvuru portalında 10 bin doz aşı randevusunun boş kaldığını yazdılar.
Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen 63 bin 207 hızlı ve PCR testi sonucunda 601 yeni vaka tespit edildiğini, test sayısının yüksek oluşu sebebiyle bulaş oranının düşüş göstererek yüzde 0,95 olarak kayda geçtiğini yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’taki vakaların büyük çoğunluğunun İngiltere varyantı olduğunu, hastaneye yatışlarda da artış gözlemlendiğini ifade ederken, hastaneye yatan kişilerin ağırlıklı olarak 60 yaş ve altı olmasının ise, uygulanan aşıların etkinliğini gösterdiği şeklinde yorumlandığını aktardı.
Kıbrıslı Rumların Astra Zenaca aşısına yönelik çekincelerinin sürdüğünü, dün 59-60 yaş kişiler için açılan randevu sisteminde bulunan 15 bin 20 aşı için sadece 4 bin 500 başvuru yapıldığını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise dün halka “aşı olmaları” çağrısında bulunduğunu vurguladı.
Gazete, bugün 57-58 yaşlarında olan kişiler için 15 bin randevunun daha açılacağını belirtirken 7 Nisan tarihine kadar 124 bin 165 kişinin birinci doz, 50 bin 461 kişinin ise ikinci doz aşısını yaptırmış olduklarının altını çizdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Dillirga sakinleri için bardak taştı"
“Dillirga sakinleri için bardak taştı"
Dosya Başsavcılığa Gönderildi
Dosya Başsavcılığa Gönderildi
Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşısının Yapılmasına Devam Ediliyor
Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşısının Yapılmasına Devam Ediliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim