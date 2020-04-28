Güney Kıbrıs’ta İtfaiye Aracına Pusu Kurup Taşladılar

Güney Kıbrıs’ta bir itfaiye aracına taşlı saldırı düzenlendi, iki itfaiyeci hafif yaralandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum itfaiye ekiplerinin, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Yeri” köyünde yangın çıktığı ihbarını almaları sonrasında köye girişleri sırasında taşlı saldırıya uğradıklarını yazdılar.

Gazete, Pazar gecesi meydana gelen olayda, yangın ihbarı için köye giden bir itfaiye aracının, köyün girişinde taşlı saldırıya maruz kaldıklarını, araçta bulunan üç görevliden ikisinin, kırılan cam parçaları sebebiyle hafif yaralandıklarını yazdı.

Haberde, eylemin köyün girişinde gerçekleşmesi sebebiyle ihbarın pusu kurulmak amacıyla yapıldığı belirtilirken Rum polisinin konuya ilişkin soruşturmasının ise sürdüğü vurgulandı.