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Güney Kıbrıs’ta kamu memurlarının çoğu kadın

Güney Kıbrıs’ta kamu memurlarının çoğunun kadın olduğu ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışan kadınların sayısında da artış meydana geldiği bildirildi.

12 Ekim 2022 Çarşamba 12:26
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Güney Kıbrıs’ta kamu memurlarının çoğu kadın



Fileleftheros gazetesi, A15-A16 baremine denk gelen müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 117 kadın ile 99 erkek personelin çalıştığını yazdı.

Gazete, Rum Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun yıllık raporuna göre, kamu memurlarının yüzde 64,9’unun üniversite veya yüksek lisans mezunu olduğunu kaydederken, bu kişilerin bulundukları mevkilerin sadece yüzde 30’unda üniversite mezunu olma kriteri arandığına işaret etti.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Güney Kıbrıs’taki toplam kamu memuru sayısının 52 bin 601 olduğunu yazdı.

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