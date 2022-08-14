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Güney Kıbrıs’ta kişi başına düşen kamu borcu açıklandı

Güney Kıbrıs’ta kamu borcunun 25,1 milyar Euro’ya ulaştığı ve bunun yeni doğmuş çocuklar dahil olmak üzere kişi başına 30 bin Euro’ya denk geldiği haber verildi.

14 Ağustos 2022 Pazar 13:36
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Güney Kıbrıs’ta kişi başına düşen kamu borcu açıklandı


Haravgi gazetesi, konuyla ilgili haberinde Kamu Borcu Yönetim Ofisinin verilerine dayanarak, en büyük yükün yeni nesillere kalacağını, çünkü yapılan planlamaya göre, bu miktarın neredeyse üçte birinin 2029 ve akabinde ödenmesi gerekeceğine işaret etti.

Borcun ağırlıklı ortalama süresinin 7 buçuk yıl, ağırlıklı ortalama maliyetinin ise yüzde 1,6 olduğunu yazan gazete, Avrupa Merkez Bankasının kararı yüzünden, borcun kapatılmasıyla ilgili ihtiyacın önümüzdeki aylarda artmasının beklendiğini belirtti.

Ekonominin desteklenmesi için kamu borcunun artırılmasının gerekebileceğini belirten gazete, öte yandan kamu borcunun artırılması gerekmeden, politika tedbirlerini ileriye götürmek için mali olanaklar bulunduğunu kaydetti.

Gazete, Avrupa İstatistik Biriminin yayımladığı verilere göre, 2022 yılının ilk üç ayında, mali açık veren birçok AB ve Euro bölgesi ülkesinin aksine, Güney Kıbrıs’taki bütçe fazlasının yüzde 4’e ulaştığına işaret etti.

GSYİH yüzdesi olarak, Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun yüzde 104,9’a ulaştığını ve bunun AB ile Euro bölgesi ortalamasının üstünde olduğunu kaydeden gazete, 2018 yılının ilk çeyreğinde Rum tarafındaki kamu borcunun yüzde 90,1’e kadar düştüğünü anımsattı.

Bunu hükümetin kooperatiflerle ilgili kararlarının izlediğini, ardından bunu korona virüs pandemisi, ticaretteki problemler ve Ukrayna savaşının etkilerinin takip ettiğini kaydeden gazete, 2023 yılı bütçesiyle ilgili olarak Rum Maliye Bakanlığı tarafından verilen yönergelerin, kamu borcunun 2023 yılının sonuna kadar yüzde 93,9’a düşmesini öngördüğünü iletti.

Gazete, devlet bütçesinin, incelenmeye başlanması için önümüzdeki Eylül ayı içerisinde Meclise sunulmasının beklendiğini de ekledi.

Başka bir haberinde, 2024 yılına kadar, önümüzdeki yıllarla ilgili acil ihtiyaçların yaklaşık 5 buçuk milyar Euro’ya ulaştığını da belirten gazete, 2025-2028 yılları dönemiyle ilgili olarak ise, ekstra ihtiyaçlar hesaplanmadan, 5.7 milyar Euro tutarında vadesi gelmiş bir borç bulunduğunu kaydetti.

Haberde, buna ek olarak, 2029 yılı ve bunu takip eden yıllar için, 7.7 milyar Euro tutarında bir ödeme yapılmasının planlandığı da ifade edildi.

Öte yandan alınan krediler için 1.7 milyar Euro tutarında devlet teminatı verildiğini de belirten gazete, bu teminatların yerel yönetimler ve kamu kuruluşları yanı sıra şirketler ve gerçek kişilerin aldıkları kredilerle alakalı olduğunu ekledi.

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