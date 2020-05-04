Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Güney Kıbrıs’ta kısıtlamalar bugün kısmen kaldırıldı

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınının önlenmesi çerçevesinde alınan önlem ve kısıtlamaların bugünden itibaren kaldırılıyor olması Rum basınında geniş yer buldu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:41
152 Okunma
Güney Kıbrıs’ta kısıtlamalar bugün kısmen kaldırıldı

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınının önlenmesi çerçevesinde alınan önlem ve kısıtlamaların bugünden itibaren kaldırılıyor olması Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Korona virüs salgınının önüne geçilmesi adına uygulamaya konan kısıtlama ve önlemlerin Güney Kıbrıs’ta da bugünden itibaren kısmen kaldırılıyor olmasına geniş yer verdi.

Gazete, bugünden itibaren 18 bin iş yeri ve 70 bin çalışanın iş başı yapmasının beklendiğini belirtirken, çalışma alanlarında sıkı önlemlerin alınmasının öngörüldüğünü de aktardı.

Açılacak işyerlerinde uygulanması gereken sıkı mesafe ve hijyen kuralları olduğunu vurgulayan gazete, Rum yetkili makamlarının 21 Mayıs tarihinde yeniden durum değerlendirmesi yapacaklarını da vurguladı.

İNŞAAT VE PERAKENDE SATIŞ ÇALIŞANLARINA TESTLER

Öte yandan Alithia gazetesi, bugünden itibaren inşaat sektörü ve perakende satış sektöründe çalışan kişilere Korona virüs testleri yapılmaya başlanacağını yazdı.

Habere göre, 4 Mayıs-25 Mayıs tarihleri arasında 20 bin çalışana test yapılması öngörülüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 8 yeni vaka
Güney'de 8 yeni vaka
Güney’de 7 pozitif vaka
Güney’de 7 pozitif vaka
Güney'de 2 yeni pozitif vaka
Güney'de 2 yeni pozitif vaka
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim