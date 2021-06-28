Güney Kıbrıs’ta Korona Virüs Vakalarında Artış Sürüyor

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakalarında günbegün artış gözlemlenmesinin sebeplerinin başında çok sayıda insanın temasına imkan sağlayan gevşemeler ve insanların uzun süren pandemi tedbirlerinden bıkarak, önlemler konusunda gevşek davranmaları olduğunu yazdı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rum Epidemiyoloji Komitesi Başkanı Konstaninos Çiutis, Delta varyantının Güney Kıbrıs’ta da tespit edilmiş olduğuna dikkat çekerek, herkese kişisel korunma ve hijyen kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise bu akşam epidemiyoloji komitesi üyeleriyle acil bir toplantı gerçekleştirerek, durum değerlendirmesi yapacağını belirtti.

VAKA SAYILARI ÜÇ BASAMAKLI

Gazete bir diğer haberinde ise, vaka sayılarının üç basamaklı sayılarda seyretmeye devam ettiğini ve dün tespit edilen vaka sayısının 216 olduğunu aktardı.

Korona virüs sebebiyle dün herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 378’de kaldığını vurgulayan gazete, 18’i ağır olmak üzere toplamda 50 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Vakalardaki Artış Başkanlıkta Toplantıya Sebep Oldu” başlığı altında verirken, vaka sayılarında gözlemlenen artışın turizm ve ekonomi için endişe yarattığını yazdı.

Gazete, son günlerde yükselişe geçen vaka sayılarının turizm ve akabinde ekonomi etkilemesi endişesinin doğduğunu belirterek, bu sebepten ötürü Anastasiadis’in bu akşam ilgili komite üyeleriyle acil toplantı yapma kararı aldığını okuyucusuna aktardı.