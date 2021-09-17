Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü

Güney Kıbrıs’ta korona virüsten ölen 9 kişi verilere işlenmedi

Verilere Ağustos ayında ölen 8, geçen Aralık ayında ölen bir kişi daha eklendi.

17 Eylül 2021 Cuma 11:07
23 Okunma
Güney Kıbrıs’ta korona virüsten ölen 9 kişi verilere işlenmedi

Güney Kıbrıs’ta yapılan veri kontrolünün ardından koronavirüs nedeniyle ölen ancak verilere işlenmeyen 9 kişi tespit edildi. Verilere Ağustos ayında ölen 8, geçen Aralık ayında ölen bir kişi daha eklendi.

GKRY Sağlık Bakanlığı Covid-19 ölüm sayılarını revize etti ve dahil olmayan 9 kişiyi daha ekledi. Ölen bu dokuz kişinin eklenmesi ile bu yıl 15 Eylül'e kadar ölen sayısı 535 sayısını aşarak 544'e ulaştı. Koronavirüs hastası 1 kişinin daha dün hayatını kaybetmesiyle ölen sayısı 545’e oldu.

Güncellenen verilere göre, ölenlerin yaş ortalaması 76,3 oldu. Ölen kişilerin 348'ini erkekler oluşturuyor.

Bakanlık, dahil edilen dokuz kişiyi listeledi:

12 Aralık 2020'de ölen 75 yaşında bir kadın; 88 yaşında bir kadın 3 Ağustos 2021'de öldü; 74 yaşında bir adam, 8 Ağustos 2021'de öldü; 72 yaşında bir kadın, 11 Ağustos 2021'de öldü; 74 yaşında bir adam 12 Ağustos 2021'de öldü; 78 yaşında bir adam 13 Ağustos 2021'de öldü; 65 yaşında bir adam 19 Ağustos 2021'de öldü; 76 yaşında bir adam 20 Ağustos 2021'de öldü; ve 76 yaşında bir kadın 23 Ağustos 2021'de öldü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu Tesiri Altındaki Kadın Ambulanstaki Sağlık Görevlilerine Saldırdı
Uyuşturucu Tesiri Altındaki Kadın Ambulanstaki Sağlık Görevlilerine Saldırdı
Nüfusun yüzde 80’i en az 1 doz aşı oldu
Nüfusun yüzde 80’i en az 1 doz aşı oldu
Anastasiadis’ten Prodromu’ya Okşama
Anastasiadis’ten Prodromu’ya Okşama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim