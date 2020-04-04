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Güney Kıbrıs’ta koronavirüsünden ölenlerin tabutu mühürlenecek

Rum kesiminde, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin tabutu mühürlenecek.

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:35
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Güney Kıbrıs’ta koronavirüsünden ölenlerin tabutu mühürlenecek

Rum kesiminde, koronavirüsünden hayatını kaybeden kişilerin naaşlarının ele alınmasına müdahil olan kişi veya mercilerden uymaları istenen önlemler tepkiye yol açtı.


Koronavirüsünden hayatını kaybeden kişilerin naaşlarının, tekrar açılmayacak şekilde özel çantaların içerisine konduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, tabutların morglarda mühürlendiğini ve gömülmesi için teslim edildiğini belirtti.


Haberde, ilgili bakanlığın, koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin cenaze işlemlerinde yer alan mercilere yönelik, içerisinde direktiflerin bulunduğu bir mektup gönderdiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüsTabut
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