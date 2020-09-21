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Güney Kıbrıs’ta Lise Öğrencisinin Korona Testi Pozitif

Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan Korona virüs vakalarından bir tanesinin lise öğrencisi olduğu bildirildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:51
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Güney Kıbrıs’ta Lise Öğrencisinin Korona Testi Pozitif

Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan Korona virüs vakalarından bir tanesinin lise öğrencisi olduğu bildirildi.

Rum haber kaynakları, “Mağusa” bölgesindeki bir okulda öğrenim gören bir lise öğrencisinin Korona virüs semptomları gösterdiğini, bu sebeple yapılan testinin ise pozitif çıktığını bildirdiler.

Haberde, söz konusu vakanın dün ilan edilen vakalar arasında olduğu ve öğrencinin temasta bulunduğu 40 kadar sınıf arkadaşı ile öğretmenlerinin karantinaya alındıkları belirtildi.

Temaslıları test yapılma sürecine başlandığı, okulun ise dezenfekte edildiği vurgulandı.

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