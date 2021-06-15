Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...

Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” Bölgesinde 15 Ayda 3 Bin Küçük İşletme Kapandı

 Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesinde pandeminin başlamasından bu yana 3 bin küçük işletmenin kapandığı kaydedildi.

15 Haziran 2021 Salı 12:44
12 Okunma
Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” Bölgesinde 15 Ayda 3 Bin Küçük İşletme Kapandı

 Rum Küçük Esnaf ve Zanaatkârlar Konfederasyonu (POVEK) “Larnaka-Mağusa” Bölge Başkanı Kiriakos Abizas, Güney Kıbrıs’ta pandeminin başladığı 2020 yılının Mart ayından bugüne kadar 15 ayda bölgede neredeyse 3 bin küçük işletmenin kapandığını söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Abizas, en büyük problemin Güney Kıbrıs’taki “Mağusa” bölgesinde olduğunu, çünkü küçük ve orta ölçekli işletmelerin turizmden güç aldıklarını ifade etti.

Mevcut koşullar temelinde, bu işletmelerin yeniden faaliyet gösterebilme şansı olmadığını dile getiren Abizas, dükkanları ve genel olarak işletmeleri zora sokan esas problemin kiralar olduğunu kaydetti.

Abizas, devlet yardımıyla bile olsa bu işletmelerin faaliyet gösteremeyeceklerini ve kapanan çoğu işletmenin yeniden açılmayacağını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMağusaIşletme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis’ten İsrail’in Eski Ve Yeni Dışişleri Bakanlarına Mesaj
Hristodulidis’ten İsrail’in Eski Ve Yeni Dışişleri Bakanlarına Mesaj
Hellim Konusunda Güney Kıbrıs’ta Açılan Dava, Hellim Dosyasını Etkilemiyor
Hellim Konusunda Güney Kıbrıs’ta Açılan Dava, Hellim Dosyasını Etkilemiyor
Güney Kıbrıs Aşı Randevu Portalını Cuma Günü 18 Yaş Üstü Herkese Açıyor
Güney Kıbrıs Aşı Randevu Portalını Cuma Günü 18 Yaş Üstü Herkese Açıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim