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Güney Kıbrıs’ta Mart Ayında Her 10 Kişiden 1’İ Koronavirüs Oldu

Güney Kıbrıs’ın 15-28 Mart dönemini kapsayan ulusal epidemiyolojik raporuna göre, sözü edilen dönemde 59 bin 800, mart ayının tamamında ise 110 bin 116 yeni vaka kaydedildi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 16:10
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Güney Kıbrıs’ta Mart Ayında Her 10 Kişiden 1’İ Koronavirüs Oldu
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Politis’e göre mart ayı genelinde saptanan yeni vakaların, Güney’de her 10 kişiden birinin hastalandığını gösteriyor.
Dönem içerisinde 102 bini PCR olmak üzere 2 milyon 600 bin civarında test yapıldı, toplum içerisindeki pozitiflik oranı yüzde 4,2 olduğu kaydedildi.
Martta tedavi gören hasta sayısının 31’nin durumu ağır olmak üzere 146 iken 31 Mart’ta bu sayı 195’e yükseldi, durumu ciddi olanların sayısı 25’e düştü. 

Son Güncelleme: 02.04.2022 16:11
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