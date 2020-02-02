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Güney Kıbrıs’ta mülteci sayısında patlama

Denizden veya KKTC üzerinden güneye mülteci ve düzensiz göçmen girişlerinin her yıl yeni bir rekor yaptı

02 Şubat 2020 Pazar 15:45
Güney Kıbrıs’ta mülteci sayısında patlama

Denizden veya KKTC üzerinden güneye mülteci ve düzensiz göçmen girişlerinin her yıl yeni bir rekor yaptığı, siyasi sığınma başvurularının da son 4 yılda ikiye katlandığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti nüfusunun yüzde 3,6’sına ulaştığı haber verildi.

Haftalık Simerini, “Mültecilerde Patlama” başlığıyla manşete çektiği araştırma dosyasında, 2019’da yapılan siyasi sığınma başvurularının 2018’e göre yüzde 70,84 arttığını, 2004’ten bu yana uluslararası koruma statüsü verilenlerin sayısının da 11 bin 29’a ulaştığını yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, Güney’deki nüfusun 875 bin 900’e ulaştığını, bugün siyasi sığınma talebi olan kişi sayısının 31 bin 200 olduğunu ve bu sayının, Güney’in nüfusunun yüzde 3,6’sına tekabül ettiğini belirtti.

Güney’in en çok mülteci aldığı ilk 10 ülkenin Suriye, Somali, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Mısır, Sri Lanka, Irak, Kamerun olduğunu yazan gazete, 10 mülteciden 6’sının Güney’e KKTC üzerinden geçtiğini savundu.

Son Güncelleme: 02.02.2020 15:48
Anahtar Kelimeler:
HaberMülteciKıbrıs
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