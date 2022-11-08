Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
banner107
Flaş Haber
Mağusa'da acı olay!
Kapat

Güney Kıbrıs’ta olağanüstü toplantı yapılıyor

Güney Kıbrıs’ta son günlerde artmaya başlayan Covid-19 vakaları nedeniyle yarın Sağlık Bakanlığı ile epidemiyologların katılacağı olağanüstü toplantı yapılacağı bildirildi.

08 Kasım 2022 Salı 12:13
210 Okunma
Güney Kıbrıs’ta olağanüstü toplantı yapılıyor



Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, bakanlığın hedefinin yeniden covid-19 tedbirleri almak olmadığını ancak pandeminin henüz sona ermediğini ve kimsenin rahat davranmaması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Hacıpandelas, pandemi sürecinin gözden geçirilmesi ve ilerleyen aylarda neler yapılacağının belirlenmesi için toplantı yapılacağını kaydederken, gerekli durumlarda özel hastanelerin de Covid-19 vakaları için tahsis edilebileceğini ve yoğun bakım servislerindeki yatak sayısının artırılabileceğini kaydetti.

-Sağlık Bakanlığı 2020 yılından bu yana Covid-19 pandemisi için 200 milyon Euro harcadı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın pandeminin başından bu yana aşı, tedavi, ilaç ve rapid testler için 200 milyon Euro harcadığını yazdı.

Haberde, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesinin artırılarak 1,1 milyar Euro’ya yükseltildiği ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir evden 12 bin Euro’luk ziynet eşyası çalındı
Bir evden 12 bin Euro’luk ziynet eşyası çalındı
Fırtına dolayısıyla sarı uyarı yayımlandı
Fırtına dolayısıyla sarı uyarı yayımlandı
Büyük avın ilk gününde biri milletvekili 5 kişiye ceza
Büyük avın ilk gününde biri milletvekili 5 kişiye ceza










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim