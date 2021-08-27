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Güney Kıbrıs’ta Polise Saldırı

Güney Kıbrıs’ta bir kez daha görevi başındayken polise saldırma olayının gerçekleştirildiği belirtildi. 

27 Ağustos 2021 Cuma 14:09
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Güney Kıbrıs’ta Polise Saldırı

Fileleftheros gazetesi devriye gezen polisin, trafik ihlallerinde bulunan ve şüpheli dolaşan bir aracı durdurması sonucu, aracı kullanan gencin, polise fiziksel saldırıda bulunduğunu yazdı.

Habere göre, olay sonucu bahse konu genç tutuklanırken daha sonra 10 bin Euro kefaletle serbest bırakıldı.

HAPİSHANEDEKİ TELEFON SİNYAL SİSTEMİ 

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Rum Merkezi Cezaevi’nde, cep telefonlarını devre dışı bırakan sistemin geliştirilmesine karar verildiğini yazdı.

Gazete bu konunun, polisin merkezi cezaevinde, mahkumların cep telefonu tuttuğuna dair bilgiler üzerine araştırma yapmak istemesi ve mahkumların buna isyan çıkarması sonucu gündeme geldiğini yazdı.

Mevcut cep telefonlarının devre dışı bırakılmasına ilişkin sistemin, 5G ile çalışan telefonlarla ilgili sinyali kesmesinin mümkün olmadığı için dün Rum Adalet Bakanlığı’nda bir toplantı yapıldığını yazan gazete, toplantıya Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos, Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos  gibi yetkililerin de katıldığını belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısPolis
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