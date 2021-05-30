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Güney Kıbrıs’ta sandıklar kapandı, sayım sürüyor

Güney Kıbrıs’taki genel seçimlerinde oy sayımı devam ederken, ilk sonuçlara göre yarışı DISI ve AKEL önde götürüyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:22
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Güney Kıbrıs’ta sandıklar kapandı, sayım sürüyor

Güney Kıbrıs, Rum meclisindeki 56 sandalyenin yeni sahiplerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Toplam bin 176 sandık sabah 07.00’de oy verme işlemi için açılmasının ardından 18.00 itibariyle oy sayımına geçildi.

Mevcut bilgelere göre, 356 bin 682 kişi, yani kayıtlı seçmenlerin yaklaşık olarak yüzde 63,9’u oy kullandığı tahmin ediliyor. 

Oy sayımı devam ederken, ilk sonuçlara göre DISI yüzde 27,68; AKEL ise yüzde18,53 ile yarışı önde götürüyor.

DIKO ise yüzde 16,03 ile üçüncü olurken, EDEK yüzde 10,73 ve ELAM 7,83'le aralarında dördüncülük mücadelesi yaşanıyor.

Oy kullanma oranları ve seçim bölgelerine göre daha önceki seçimlerde ilgili oy kullanma oranları şu şekildedir:

Son Güncelleme: 30.05.2021 19:27
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