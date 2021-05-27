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Güney Kıbrıs’ta Sokağa Çıkma Yasağı 10 Haziran’da Sona Eriyor

Güney Kıbrıs’ta korona virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı, 10 Haziran’dan itibaren sona eriyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:48
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Güney Kıbrıs’ta Sokağa Çıkma Yasağı 10 Haziran’da Sona Eriyor

Rum Bakanlar Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sokağa çıkma yasağının cumartesinden itibaren gece 1 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanması; 10 Haziran tarihinden itibaren ise tamamıyla kaldırılması yönünde karar aldı.

Rum habere kaynaklarına göre, evlerde 1 Haziran tarihinden itibaren, daimi ikamet eden kişiler ve çocuklar dahil olmak üzere, en fazla 20 kişi bulunabilecek. Kapalı alanlara mekan kapasitesinin yüzde 50’si oranında kişi alınabilecek. 

Yeme içme yerlerinin iç mekanlarının yeniden faaliyete geçmesine ise ilgili protokol temelinde izin verilecek. 

Alınan kararlar çerçevesinde 10 Haziran tarihinden itibaren ise, ilgili sağlık protokolü temelinde gece kulüpleri yeniden açılacak, aynı zamanda özel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşlarında fiziksel olarak bulunabilecek kişi sayısıyla ilgili yüzde 50 sınırı kaldırılacak.

Rum Bakanlar Kurulunun aldığı tüm kararların bir kararnameyle düzenleneceği ve 31 Haziran tarihine kadar geçerli olacağı da ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısSokağa Çıkma YasağıKoronavirüsCoronavirüs
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