Güney Kıbrıs’ta Testlerde Pozitiflik Oranı Yüzde 0,13’e Geriledi

Alithia gazetesinin haberine göre Yoannu, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, aşılanmanın ilk sonuçlarını almaya başladıklarını ve şu anda çıkan vakaların çoğunluğunun, henüz aşılanmaya başlamayan 20-40 yaş arası grup olduğunu kaydetti.

Habere göre Yoannu, sonbahar aylarında yeni bir dalga gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine bunun kesin olmadığını; ancak patlama yaşanıp yaşanmayacağının aşılanma süreciyle bağlantısı olduğunu belirtti.

Yoannu, bir çeşit normale dönüş sürecine girildiğini ve tedbirlerde yeni hafifletilme konusunun gündemlerinde olduğunu söyledi.

TESTLERDE POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 0,13’E GERİLEDİ

Gazete, bir diğer haberinde ise Güney Kıbrıs’ta yapılan Covid-19 testlerinde çıkan pozitif vaka oranının yüzde 0,13’e gerilediğini yazdı.

Haberde, dün açıklanan verilere göre 43 bin 28 test kapsamında 58 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 72 bin 515 olduğu belirtildi.

Gazete, şu anda 66 kişinin hastanelerde Covid-19 tedavisi gördüğünü ve bunlardan 27’sinin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

AŞILANDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBEDEN 39 YAŞINDAKİ İNGİLİZ’İN ÖLÜM SEBEBİNİN AŞI OLABİLECEĞİ KANAATİNE VARILDI

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, Baf’ta AstraZeneca aşısı yaptırdıktan sonra geçirdiği tromboz nedeniyle hayatını kaybeden 39 yaşındaki İngiliz kadının ölümünün aşıdan kaynaklanmış olabileceğinin teyit edildiğini yazdı.

Haberde, araştırma komitesinin tüm bulguları incelediği ve her ne kadar bir hafta önce Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yalanlanmış olsa da, kadının aşının yan etkisinden kaynaklı olabilme ihtimali bulunduğunu teyit ettiği belirtildi.