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Güney Kıbrıs’ta Toplam Vaka Sayısı 11 bin 812

Toplam vaka sayısı 11 bin 812’ye, toplam can kayıpları da 57’ye çıkan Güney Kıbrıs’ın yeni tip koronavirüs bilançosu gittikçe ağırlaşıyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:19
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Güney Kıbrıs’ta Toplam Vaka Sayısı 11 bin 812

Toplam vaka sayısı 11 bin 812’ye, toplam can kayıpları da 57’ye çıkan Güney Kıbrıs’ın yeni tip koronavirüs bilançosu gittikçe ağırlaşıyor. 

Alithia ve diğer gazetelerin Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, dün üç yeni can kaybı yaşandı ve toplam can kaybı 57’ye ulaştı.

Dün yapılan 9 bin 562 testte 289 kişinin sonucu pozitif çıktı. Şu anda yataklı tedavi altında bulunan vaka sayısı 111, durumu kritik vaka sayısı da, 13’ü entübe olmak üzere, 17 olarak açıklandı.

Aynı gazete Rum Merkezî Cezaevi’nde çalışan 3 gardiyanın, ve iki hükümlünün koronavirüsle enfekte olduğunu bildirirken Fileleftheros Larnaka, “Derinya” ve Ay. Napa belediye başkanlarının da koronavirüsle enfekte olduğunu, bu nedenle belediyelerin kamuya hizmetlerinde aksamalar meydana geldiğini yazdı. 

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