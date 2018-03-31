Güney Kıbrıs’ta toplu arı ölümleri

Güney Kıbrıs’ın tamamında bu dönem toplu arı ölümleri meydana geldiği ve bu durumun, yabani otların ve ağaçların, arılar için zehirli olan, uygun olmayan kimyasal formülasyonlarla ilaçlanmasından kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi.



Güney Kıbrıs’taki arıcıların, bu durumun sona ermesi için, bu toplu ölümlerin sebebini öğrenmek amacıyla her gidişata yöneldiklerini yazan Fileleftheros gazetesi, ancak bu hareketliliğin sonucunun henüz kurtarıcı olmadığını belirtti.



Ağaçların çiçek açma mevsiminde ilaçlama yapılmasının, Avrupa direktifiyle yasaklandığını da ifade eden gazete, kanunlara aykırı davrananlara ne yazık ki caydırıcı cezalar verilmediğini ekledi.