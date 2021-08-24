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Güney Kıbrıs’ta ülke listeleri güncellendi

Güney Kıbrıs’taki ilgili birimlerin, belirli kategorilerde bulunan vatandaşlara 3’üüncü doz Kovid-19 aşısı yapılması konusunda Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa İlaç Ajansı’nın  (EMA), resmi görüşlerini beklediği ifade edildi. 

24 Ağustos 2021 Salı 13:46
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Güney Kıbrıs’ta ülke listeleri güncellendi

Filelefteros gazetesi ve diğer gazeteler, ECDC ve EMA’nın, dün konuyla ilgili açıklama yapmasının beklendiğin ancak gazetenin basılacağı vakte kadar herhangi bir açıklamanın yapılmadığına dikkati çekti. 
Rum yetkililerinin de ECDC ve EMA’nın resmi açıklamalarını beklediğini yazan gazete Avrupa düzeyinde yaşanan bu gecikme nedeniyle AB üyesi ülkelerin birbiri ardına kendi aşı planlamalarını açıkladığını belirtti. 
Gazete, Güney Kıbrıs’ta aşılardan sorumlu yetkili grubun, destekleyici aşı perspektifiyle, bu planlamaya Eylül ayında başlamayı düşündüğünü belirtti. 
İlgili uzmanların, destekleyici aşı olarak 3’üncü dozun, örneğin 60 ya da 70 yaş üzeri, organ nakli olan kişiler gibi, belirli gruplara yapılması yönünde olumlu görüş verdiklerini belirten gazete uzmanların bu görüşlerini bugün resmi olarak Rum Sağlık Bakanlığına ileteceklerini de yazdı. 
HASTA SAYISI 
Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta referans hastanesi olarak faaliyet gösteren “Mağusa Hastanesi” yetkilisine dayanarak hastanede şu anda, 7’si sık takibi gerektiren ileri bakım ünitesinde olmak üzere 50 kişinin tedavi gördüğünü yazdı.
Habere göre, hastanede tedavi gören en genç hasta 31, en yaşı hasta ise 89 yaşında. Hastanede tedavi gören kişilerin toplam yaş ortalaması ise 60.
Gazete bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs genelinde hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısının 196 olduğunu, bunlardan 75’nin durumunun ciddi olduğunu yazdı.
ÜLKE LİSTELERİ GÜNCELLENDİ 
Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı’nın, ülkelerin epidemiyolojik görüntüleri baz alınarak düzenlenen ülke listesinin yeniden güncellendiğini yazdı.
Habere göre, yeni güncelleme neticesinde, Lihtenştayn, Bulgaristan Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek turuncu kategoriden kırmızı kategoriye alındı.
Almana ve Hırvatistan ise yeşil kategoriden turuncuya alındı.
MALTA’DA MAHSUR KALAN KİŞİ 
Öte yandan Politis gazetesi, Avrupa Birliği programı çerçevesinde şu anda Malta’da çalışan ayrıca ilk dozu Güney Kıbrıs’ta ikinci dozu ise Malta’da iki doz Pfizer aşısı yaptıran Kıbrıs vatandaşına, Malta yetkili makamları tarafından bir türlü “Avrupa Dijital Covid Aşı Sertifikası” verilmediğini yazdı.
Habere göre, Malta makamları, bahse konu şahıstan, “Johnson&Johnson” olan  3’üncü doz aşı  yaptırmasını da talep ediyor. 
Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın, bahse konu kişiye aşı sertifikası verilmesi için AB nezdinde girişim başlattığını da yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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