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Güney Kıbrıs’ta Ulusal Asgari Ücret brüt 940 Euro olarak belirlendi

Güney Kıbrıs’ta Ulusal Asgari Ücret’in brüt 940 Euro olarak belirlendiği bildirildi.

01 Eylül 2022 Perşembe 11:48
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Güney Kıbrıs’ta Ulusal Asgari Ücret brüt 940 Euro olarak belirlendi


Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kiriakos Kusios’un yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacağını ve bir personelin, işe başlama tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde 885 Euro, 6’ncı ay itibarıyla da 940 Euro olarak maaş alacağını kaydettiğini yazdı.

Gazete, Kusios’un, yeni asgari ücretin 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olmasının sebebinin, ekonomi ve işverenlerin uyumunu sağlamak amacıyla bir geçiş dönemi yaratmak olduğunu söylediğini kaydetti.

Öte yandan Politis gazetesi de, net asgari ücretin 837,07 Euro olduğunu ve brüt asgari ücretten yüzde 8,6 oranında sosyal sigorta primi ile yüzde 2,65 oranında Genel Sağlık Sistemi (YESİ) primi kesileceğini yazdı.

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