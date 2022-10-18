Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Üzerinden kokain çıktı!
Üzerinden kokain çıktı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
banner107
Flaş Haber
Birikmiş elektrik borcuna af
Kapat

Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünlerde “Cyprus Made” ibaresi yer alacak

18 Ekim 2022 Salı 11:38
28 Okunma
Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünlerde “Cyprus Made” ibaresi yer alacak



Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu, Güney Kıbrıs’ta üretilecek ürünlerin üzerine “Cyprus Made” ibaresinin yazılacağını açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun dün başlayan “3’üncü Sanayi Haftası” etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği basın açıklamasında, ülke içi üretimi ve yurt dışı rekabeti arttırmak adına Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin üzerine “Cyprus Made” ibaresinin yazılacağını söylediğini belirtti.

Habere göre, Pilidu açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin ortak kimliğe kavuşabilmesi adına bu uygulamaya geçildiğini vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Vatikan’a gidiyor
Anastasiadis Vatikan’a gidiyor
2023 Rum başkanlık seçimine 7 milyon Euro bütçe ayrıldı
2023 Rum başkanlık seçimine 7 milyon Euro bütçe ayrıldı
Dağdan kopan kaya parçası aracın üstüne düştü
Dağdan kopan kaya parçası aracın üstüne düştü










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim