Güney Kıbrıs’ta Uyuşturucu Çetesi Üyeleri Yakalandı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum polisinin aldığı ihbar doğrultusunda dün sabah Limasol’da çeşitli noktalarda gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda ruhsatsız silah ve metamfetamin tipi uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdılar.

Gazete, operasyonlar sonucunda yaşları 33 ve 37 olan iki Suriye vatandaşı ile 29 yaşındaki Kıbrıslı Rum bir kadını tutuklandıklarını, üç adet 9 mm’lik tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda mermi, iki kiloya yakın uyuşturucu madde ve yaklaşık 71 bin 500 Euro nakit paranın da ele geçirildiğini aktardı.

Haberde, 27 yaşındaki Suriye uyruklu bir şahsın da arandığı vurgulandı.