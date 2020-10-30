Güney Kıbrıs’ta Yamaç Paraşütüyle Uçuş Yapan Bir Kişi Düşerek Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs’ta dün akşamüzeri yaşanan bir olayda, elektrikli yamaç paraşütüyle (paramotor) uçuş yapan 31 yaşındaki Marios Frankos, nedeni bilinmeyen bir şekilde düşerek hayatını kaybetti.

Şahsın “Lefkoşa-Limasol ve Tseri” bölgesi arasındaki “Halepianon” bölgesinde bir tarlaya düştüğünü yazan Alithia gazetesi, düşüşe mekanik bir arızanın sebep olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Gazete, şahsın uçuş sırasında taktığı kaskın üzerinde bulunan kameranın kazanın nasıl olduğuna dair önemli bilgiler vermesinin beklendiğini ekled