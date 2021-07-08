Güney Kıbrıs'ta Yangından Zarar Görenlere 6 Milyon Euro Yardım

Fileleftheros gazetesi, yangından zarar gören kişilerin zararlarının devlet tarafından yüzde 100 karşılanmayacağına dikkati çekti.

Gazete, Bakanlar Kurulu’nun sadece yangından zarar gören Limasol-Larnaka bölgelerindeki dağlık bölgelerin değil, 26 Haziran’da Baf’a bağlı Tala’da çıkan yangından etkilenenlere de yardım edilmesini onayladığını yazdı.

6 MİLYON EURO YARDIM

Habere göre, İçişleri Bakanı konuyla ilgili açıklamasında devletin, yangından zarar gören kişilere 6 milyon Euro değerinde ekonomik yardımda bulunacağını ifade etti.

Gazete, yangın neticesinde yapılan sayımın ardından zarara ilişkin tahmini miktarın 5 milyon 638 bin 908 Euro, Limasol bölgesindeki köylerde 1 milyon 207 bin 443 Euro, Larnaka bölgesinde 4 milyon 51 bin 232 Euro, Baf bölgesi için ise 380 milyon 233 Euro olduğunu belirtti.

Υangından zarar gören araçlar için de ekonomik yardımın yapılacağını belirten gazete, yasal olarak kayıtlı özel kullanım araçları için, yetkili makamların değerlendirmesine dayalı olarak zararın yüzde 50’sine eşit oranda, mali yardım sağlanacağını da yazdı.

Habere göre Bakanlar Kurulu ayrıca, yangın bölgelerinde çalıştıkları iş yerleri zarar gören işçilere ve çalışanlara yönelik maaş ödemelerini, sosyal sigorta primlerinin yanı sıra barınma ve yaşam giderlerini, Temmuz-Eylül dönemi için karşılama yönünde karar aldı.

Bakanlar Kurulu, bölgedeki çiftçilerin desteklenmesi için de bazı kararlar alırken bu amaçla için 3 milyon Euro ayrılması planlanıyor.

HRİSTOFORU VE MAVRİDİS’TEN DESTEK TALEBİ

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Leftheris Hristoforu’nun, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Yardımcısı Maros Sefcovic’in de hazır bulunduğu Avrupa Parlamentosu oturumunda, Güney Kıbrıs’ta çıkan büyük yangın için AB’nin derhal desteğini talep ettiğini yazdı.

Habere göre Kıbrıslı Rum AP üyesi Kostas Mavridis ise yangın felaketinden söz ederek AB tarafından destek mekanizmalarının derhal harekete geçirilmesini istedi.

ANASTASİADİS’TEN TEŞEKKÜR MEKTUPLARI

Haravgi gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, hafta sonu Güney Kıbrıs’ta çıkan büyük yangının söndürülmesinde katkı koyan yabancı ülkelerin liderlerine mektup göndererek teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, konu hakkında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Naftali Benet’e mektup göndererek sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Pelekanos, yardım etmeye hazır olduklarını söyleyen Mısır, Ürdün, İtalya, Lübnan, Sırbistan, Filistin gibi ülkelerin liderlerine de teşekkür mektubu gönderildiğini söyledi.