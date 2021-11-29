Güney Kıbrıs’ta yeni covid önlemleri protesto ediliyor

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni Covid önlemlerinin bu sabah saatlerinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, bölgelerdeki eylemlerin şiddeti artmaya başladı.

Rum Eğitim Bakanlığı Limasol, Larnaka ve Baf amirlikleri önünde protestolar düzenlendi.

Limasol, Larnaka ve Baf’ta bu sabah saatlerinden itibaren ilkokullarda çocuğu olan aileler, öğrencilere getirilen zorunlu maske kullanımı ve hızlı test kararlarının kaldırılmasını talep etti.

LİMASOL’DA PATLAYICI BULUNMASINA RAĞMEN PROTESTO DEVAM ETTİ

Rum Eğitim Bakanlığı Limasol Amirliği önünde bu sabah tespit edilen patlayıcının imha çalışmaları sürerken, bölgede bulunan onlarca aile olaya aldırış etmeden birkaç metre uzakta eylemlerini sürdürdü.

“Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin” sloganı atan aileler, çocuklarının okula maskesiz oldukları için alınmadıklarından dolayı yakındı.

Ayrıca protestocuların, Franklin Roosevelt Caddesi’ndeki yolu keserek, bölgedeki trafik akışını engelledikleri bildirildi.

BAF’TA GERGİNLİK

Rum Eğitim Bakanlığı Baf Amirliği önünde yer alan eylemde sinirler gerildi.

Polis ve veliler arasında eylem sırasında gergin anlar yaşandı.

Polisleri görüntülemek isteyen velilerle polisler arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

RUM İLKÖĞRETİM KONFEDERASYONU’NUN GERİ ADIMI VELİLERİ KIZDIRDI

Bu arada ailelerin Rum İlköğretim Dernekleri Konfederasyonu üyelerinin dersten çekilme kararının kaldırılmasından rahatsız oldukları gözlemlendi.

Rum İlköğretim Dernekleri Konfederasyonu geçtiğimiz günlerde Pazartesi günü (bugün) alınan kararların kaldırılmaması durumunda, 1 saatliğine derslere girmeyerek, protesto etme kararı almıştı.

Ancak Rum Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından, bu kararını geri çeken Konfederasyon, ailelerin öfkelerine maruz kaldı.