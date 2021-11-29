Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
Eve gelen seramik ustası genç kadını taciz etti
Eve gelen seramik ustası genç...
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
banner107

Güney Kıbrıs’ta yeni covid önlemleri protesto ediliyor

Güney Kıbrıs'ta Covid salgınına karşı mücadeleye yönelik açıklanan yeni önlemler, özellikle ilkokul düzeyindeki öğrencilere getirilen maske zorunluluğu, aileler tarafından protesto ediliyor.

29 Kasım 2021 Pazartesi 11:08
199 Okunma
Güney Kıbrıs’ta yeni covid önlemleri protesto ediliyor
banner108

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni Covid önlemlerinin bu sabah saatlerinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, bölgelerdeki eylemlerin şiddeti artmaya başladı.

Rum Eğitim Bakanlığı Limasol, Larnaka ve Baf amirlikleri önünde protestolar düzenlendi.

Limasol, Larnaka ve Baf’ta bu sabah saatlerinden itibaren ilkokullarda çocuğu olan aileler, öğrencilere getirilen zorunlu maske kullanımı ve hızlı test kararlarının kaldırılmasını talep etti.

LİMASOL’DA PATLAYICI BULUNMASINA RAĞMEN PROTESTO DEVAM ETTİ

Rum Eğitim Bakanlığı Limasol Amirliği önünde bu sabah tespit edilen patlayıcının imha çalışmaları sürerken, bölgede bulunan onlarca aile olaya aldırış etmeden birkaç metre uzakta eylemlerini sürdürdü.

“Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin” sloganı atan aileler, çocuklarının okula maskesiz oldukları için alınmadıklarından dolayı yakındı.

Ayrıca protestocuların, Franklin Roosevelt Caddesi’ndeki yolu keserek, bölgedeki trafik akışını engelledikleri bildirildi.

BAF’TA GERGİNLİK

Rum Eğitim Bakanlığı Baf Amirliği önünde yer alan eylemde sinirler gerildi.

Polis ve veliler arasında eylem sırasında gergin anlar yaşandı.

Polisleri görüntülemek isteyen velilerle polisler arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

RUM İLKÖĞRETİM KONFEDERASYONU’NUN GERİ ADIMI VELİLERİ KIZDIRDI

Bu arada ailelerin Rum İlköğretim Dernekleri Konfederasyonu üyelerinin dersten çekilme kararının kaldırılmasından rahatsız oldukları gözlemlendi.

Rum İlköğretim Dernekleri Konfederasyonu geçtiğimiz günlerde Pazartesi günü (bugün) alınan kararların kaldırılmaması durumunda, 1 saatliğine derslere girmeyerek, protesto etme kararı almıştı.

Ancak Rum Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından, bu kararını geri çeken Konfederasyon, ailelerin öfkelerine maruz kaldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneyde covid-19 vakaları artışta, değerlendirme yapılacak
Güneyde covid-19 vakaları artışta, değerlendirme yapılacak
Eğitim Bakanlığı binası önünde bomba tespit edildi
Eğitim Bakanlığı binası önünde bomba tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayısı açıklandı
Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayısı açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim