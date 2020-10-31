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Güney Kıbrıs’ta yeni koronavirüs önlemleri

Güney Kıbrıs’ın koronavirüs nedeniyle Pazartesi günü yeni tedbirler açıklayacağı bildirildi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 14:42
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Güney Kıbrıs’ta yeni koronavirüs önlemleri

Fieleftheros gazetesi “Yeni Kısıtlamalara Gidiyoruz… Sağlık Bakanı Pazartesi Sabahı Bilim Kurulu Üyeleriyle Görüşüp, Kararlar İçin Bakanlar Kurulu’na Gidecek” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntünün, her gün çıkan yüksek sayıdaki yeni vakalar ve yükseliş eğiliminin, hükümeti yeni tedbirler almaya götürdüğünü yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı Koınstandinos Yoannu’nun Pazartesi sabahı Rum Bilim Kurulu üyeleriyle görüşeceğini ve Rum Bakanlar Kurulu’na yeni kısıtlayıcı tedbirleri sunacağını kaydetti.

İNGİLİZLER ACELE ACELE GİDİYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta tatil yapan İngiliz turistlerin, İngiltere Hükümeti’nin Güney Kıbrıs’tan gidecek olanlara 14 günlük karantina uygulanması kararı almasının ardından, “acele acele” ülkelerine geri dönmeye başladıklarını yazdı.

Turistlerin, karantina uygulamasının başlayacağı Pazar gününden önce dönmek için çaba gösterdiklerini kaydeden gazete, birçok İngiliz turistin de Perşembe gününden itibaren rezervasyonlarını iptal etmeye başladıklarını belirtti.

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