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Güney Kıbrıs’ta Yoğun Bakımdaki Covid-19 Hasta Sayısı Üçe Katlandı

Güney Kıbrıs’taki hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hasta sayısının son günlerde üçe katlandığı bildirildi.

11 Kasım 2021 Perşembe 10:37
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Güney Kıbrıs’ta Yoğun Bakımdaki Covid-19 Hasta Sayısı Üçe Katlandı
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Fileleftheros gazetesi, hastaneye yatışı yapılan Covid-19 hasta sayısının günlük 5-6 civarındayken, son günlerde 15-16’ya çıktığını ve servislerdeki doluluk oranının da yüzde yüze yaklaştığını yazdı.

Haberde, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ) hastanelerin durumu ve sağlık sistemiyle ilgili tehlike çanlarının çaldığını belirttiği kaydedildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Covid-19 hastalarının yanı sıra bronşit, zatürre ve benzeri mevsimsel enfeksiyonlar nedeniyle hastanelere yoğun hasta akışı bulunduğunu ve bu durumun, hastaneler üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı.

Haberde, son haftalarda Lefkoşa Genel Hastanesi’nde her gün 30 civarında entübe hastanın tedavi görmekte olduğu belirtildi.

Bu arada Alithia gazetesi de, Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre 51 bin 116 Covid-19 testi sonucunda 277 yeni vaka saptandığını ve 85 yaşındaki bir erkek hastanın da hayatını kaybettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 126 bin 772’ye, ölüm sayısı da 577’ye ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCovid19Yoğun Bakım
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