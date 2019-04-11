Güney Kıbrıs’ta yol çöktü

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SİMDİ BİZİM YÖNETİCİLER ŞÜKÜRLER OLSUN DEMİŞLERDİR ARTIK DERLER Kİ; GÜNEYDEDE YOLLAR ÇÖKÜYOR:))
Bizdede gorlar o huniciklerida tamamdır ne bir ışıklandırma ne bişey düşda öll