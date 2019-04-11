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Güney Kıbrıs’ta yol çöktü

11 Nisan 2019 Perşembe 12:50
Güney Kıbrıs’ta yol çöktü
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Güney Kıbrıs Baf bölgesi yakınlarında bulunanan B7 karayolunun bir bölümü yağmurlar nedeniyle çöktü. Yol trafiğe kapatıldı

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHaberKKTC
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ER 2019-04-11 13:34:33

SİMDİ BİZİM YÖNETİCİLER ŞÜKÜRLER OLSUN DEMİŞLERDİR ARTIK DERLER Kİ; GÜNEYDEDE YOLLAR ÇÖKÜYOR:))

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Yolunuzu 2019-04-11 15:02:03

Bizdede gorlar o huniciklerida tamamdır ne bir ışıklandırma ne bişey düşda öll

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