Güney Kıbrıs’taki hastaneler üç haneli vakalar nedeniyle alarm veriyor

Fileleftheros gazetesi, vaka sayısının fazla olmasının sağlık sistemine büyük baskı yaptığını ve Koronavirüs vakalarının, hastanelerdeki yatakların yüzde 50’sini doldurduğunu yazdı.

Lefkoşa Hastanesi yoğun bakımına giren hasta sayısının her geçen gün artmasının da endişe verici olduğunu kaydeden gazete, toplam 28 kapasitesi bulunan yoğun bakımda şu anda 17 kişinin tedavi gördüğünü; 17 kişiden 13’ünün de entübe halde olduğunu belirtti.

Gazete, Kasım ayının Koronavirüs kaynaklı ölümler açısından da “kara ay” olduğunu ve 26 gün içerisinde Koronavirüs nedeniyle 22 kişinin öldüğünü, Koronavirüs taşıyıp başka bir hastalığı nedeniyle vefat eden kişi sayısının da 31 olduğunu yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamaya göre, 24 saat içerisinde 12 bin 99 test yapıldığını ve 220 yeni vaka tespit edildiğini; testlerden 5 bin 935’inin PCR testi, 6 bin 164’ünün de hızlı (rapid) test olduğunu ve vakalardan 103’ünün, hızlı testlerle tespit edildiğini kaydetti.

AŞILAR ARALIK SONU

Politis gazetesi ise, Güney Kıbrıs’a Koronavirüs aşılarının Aralık ayı sonunda gelmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın gelen hafta başında halkı aşılanma prosedürüne dair bilgilendireceğini ve bakanlık bünyesinde, aşılarla ilgili her türlü sorumluluğu üstlenecek özel bilim kurulu oluşturulduğunu belirtti.