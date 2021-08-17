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Güney Kıbrıs’taki Otellerin Doluluk Oranı Yüzde 65

Güney Kıbrıs genelindeki otellerin doluluk oranının yüzde 65 olduğu ve bazı bölgelerde bu oranın yüzde 75’i bulduğu bildirildi.

17 Ağustos 2021 Salı 12:07
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Güney Kıbrıs’taki Otellerin Doluluk Oranı Yüzde 65

Fileleftheros gazetesi, Meryem Ana yortusunun kutlandığı 15 Ağustos’un da hafta sonuna denk gelmesiyle otellerdeki doluluk oranının artış gösterdiğini ve yabancı turistler kadar, yerli turistlerin de otellere akın ettiğini yazdı.
Haberde, hafta sonu tatilini Güney Kıbrıs’ta yapmayanların da Yunanistan’ı tercih ettiği kaydedildi.
RUS TURİSTLERDE YÜZDE 43,1’LİK AZALMA
Gazete, bir diğer haberinde ise, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde, Rusya’dan Güney Kıbrıs’a giden turistlerde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 43,1’lik azalma kaydedildiğini yazdı.
Haberde, Rus turistlerin söz konusu dönem için çoğunlukla Türkiye’yi tercih ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısOtelDoluluk Oranı
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