Güney Kıbrıs’taki Otellerin Doluluk Oranı Yüzde 65

Fileleftheros gazetesi, Meryem Ana yortusunun kutlandığı 15 Ağustos’un da hafta sonuna denk gelmesiyle otellerdeki doluluk oranının artış gösterdiğini ve yabancı turistler kadar, yerli turistlerin de otellere akın ettiğini yazdı.

Haberde, hafta sonu tatilini Güney Kıbrıs’ta yapmayanların da Yunanistan’ı tercih ettiği kaydedildi.

RUS TURİSTLERDE YÜZDE 43,1’LİK AZALMA

Gazete, bir diğer haberinde ise, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde, Rusya’dan Güney Kıbrıs’a giden turistlerde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 43,1’lik azalma kaydedildiğini yazdı.

Haberde, Rus turistlerin söz konusu dönem için çoğunlukla Türkiye’yi tercih ettiği kaydedildi.