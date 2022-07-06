Güney Kıbrıs’tan alınan elektrik 80 megawatta çıkacak

Elektrik arzında ortaya çıkan sorunun giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Güney Kıbrıs’tan 50 megawatt elektrik alınmıştı.

Güney Kıbrıs’tan alınan elektrik gün içerisinde 80 megawatta çıkacak. 106 megavat AKSA üretiyor. Teknecik'te dizel santraller 39 megawatt üretiyor. AKSA tam kapasite, Teknecik ağır aksak üretim yapsa da, eğer Güney Kıbrıs katkıyı 80 megawatta çıkarırsa kesinti olmayacak.

Ayrıca Güney Kıbrıs'tan alınan elektriğe rağmen KKTC'de bazı bölgelerde elektrik kesintileri devam ediyor.