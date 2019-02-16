Güney Kıbrıs’tan ‘Altın Pasaport’ Alan Kenyalı Ülkesinde Vergi Kaçakçılığından Sorgulanıyor

Güney Kıbrıs’tan yatırım yaparak “altın pasaport” alan Kenyalı milyarder Humphrey Kariuki’nin, ülkesinde vergi kaçakçılığından sorgulandığı bildirildi.
Haberde, Kariuki’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını 19 Mayıs 2016’da aldığı belirtildi.
Kariuki’nin, ülkesinde vergi kaçakçılığından sorgulandığı bildirildi
Güney Kıbrıs’tan yatırım yaparak “altın pasaport” alan Kenyalı milyarder Humphrey Kariuki’nin, ülkesinde vergi kaçakçılığından sorgulandığı bildirildi.
Haberde, Kariuki’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını 19 Mayıs 2016’da aldığı belirtildi.