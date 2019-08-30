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Güney Kıbrıs’tan Türk Navtexine Tepki

Rum Yönetimi, Türkiye’nin “Fatih” sondaj gemisi için 4 Eylül-1 Kasım tarihleri için Navtex yayımladığını savunarak buna tepki gösterdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:25
Güney Kıbrıs’tan Türk Navtexine Tepki

Rum Yönetimi, Türkiye’nin “Fatih” sondaj gemisi için 4 Eylül-1 Kasım tarihleri için Navtex yayımladığını savunarak buna tepki gösterdi.

Rum radyosuna açıklama yapan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün akşam geç saatlerde Türkiye tarafından “Fatih” sondaj gemisinin yeni faaliyetleri için Navtex yayımlandığını savunarak, bunu yorumladı ve buna hemen tepki gösterdiklerini  ifade etti.

Rum haber kaynaklarına göre Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise yeni Türk Navtex’ini; Kıbrıs sorununun çözümü için caydırıcı olarak nitelendirdi.

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