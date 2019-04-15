Güney Kııbrıs, Ürdün ve Yunanistan liderleri üçlü zirvede bir araya geldi

Amman’da dün gerçekleştirilen zirvenin, bölgesel işbirliklerinin derinleşmesi ve genişlemesi bakımından olumlu mesajlar gönderdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, “edinilen bilgilere” göre, dünkü zirve sırasında, önümüzdeki dönem içerisinde dışişleri bakanları düzeyinde yeni bir görüşme gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

Bu görüşmeye Irak, Ürdün, Güney Kıbrıs ve Yunanistan dışişleri bakanlarının katılacağını yazan gazete, Dışişleri bakanlarının gidişleri dolayısıyla, Bağdat’ta tüm tarafların da katılımıyla ekonomik bir forum düzenleneceğini haber verdi.

Önümüzdeki aylarda Irak’ın Ürdün veya Mısır’la olan üçlü işbirliğine katılıp katılmayacağının netlik kazanacağını da yazan gazete, öte yandan yine “edindiği bilgilere” dayanarak, önümüzdeki dönem içerisinde ya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Irak’a gideceğini, ya da Irak Başbakanının Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini aktardı.

Gazete “Irak da Çerçeveye Giriyor- Amman’daki Üçlü Görüşme Bölgesel İşbirliklerine Bir Oyuncu Daha Ekledi” başlıkları altında detaylandırdığı haberinde, Amman’da gerçekleştirilen üçlü zirvenin bölgesel ittifaklar çerçevesine bir oyuncu daha eklediğini ve Irak’ın, bölgesel işbirliklerinde yeni ortak olacağını haber verdi.

Gazete, başlangıçta Dışişleri bakanları düzeyinde, akabinde de hükümet başkanları düzeyinde olmak üzere şimdiden Bağdat’a yönelik ziyaretler yapılmasının planlandığını belirtti.

Gazete dün Amman’da gerçekleştirilen üçlü zirvede, merkezi Lefkoşa Rum kesiminde olacak bir üçlü işbirlikleri sekreterliği kurulması, sekreterliğe her taraftan ulusal bir koordinatör atanması, savunma ve güvenlik konularındaki üst düzey istişarelerin kurumsallaştırılması aynı zamanda ekonomi ve ticaret konularına ilişkin olarak bakanlar düzeyinde üçlü bir forum meydana getirilmesi konularında kararlar alındığını da iletti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Ürdün Kralı Abdullah’ın zirve sırasında vurguladıkları şeylere, kısaca şöyle yer verdi;

“1. Uluslararası hukuka göre, her devletin deniz bölgesindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetkisine saygı duyulmasının önemine vurgu yaptılar. Doğu Akdeniz’de büyük miktarda doğal gaz keşifleri yapılmasının bölgede enerji konusundaki gelişmeler ve enerji sektörüne büyük etkisi olacağı, aynı zamanda bölgesel istikrar ve refah açısından katalizör olabileceği konusunda da inanç belirttiler.

2. Kıbrıs sorununda ise, BM’nin ilgili kararları, uluslararası hukuk ve AB ilkeleri uyarınca, Kıbrıs sorununun adil, kapsamlı ve yaşayabilir çözümü için, BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu altında, müzakere sürecinin yeniden başlaması için sürdürülen çabaları desteklediklerini yinelediler.

3. Barış ve istikrarın korunması için Kıbrıs’taki BM barış gücünün gerekli rolünü vurgulayarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile hükümetin adayı yeniden birleştirecek aynı zamanda Kıbrıs’ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü garantiye alacak bir çözüme varılmasına ilişkin çabalarından övgüyle söz ettiler.

4. Kıbrıs’ın aşırı miktardaki mülteciye ev sahipliği yapılmasına ilişkin çabalarının takdir edildiğini ifade ettiler.”

Zirve çerçevesinde Güney Kıbrıs ve Ürdün, aynı zamanda Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında bir dizi işbirliği anlaşma ve memorandum imzalandığını yazan gazete, Ürdün Kralı Abdullah’ın ise Güney Kıbrıs ile Yunanistan’a, bölge ülkelerinin karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak, AB üyesi olarak sahip oldukları sıfatla sağladıkları yardımından ötürü teşekkür ettiğini aktardı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, üçlü zirvenin, üç ülkenin aralarındaki işbirliğinin derinleşmesi konusuna verdikleri önemi yansıtmakta oluğunu dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise konuşmasında, üç ülkenin de ortak problemlerle başa çıkmak zorunda olduklarını, aynı zamanda bölgede barış ve istikrarın sağlanması hedefiyle, aynı ilkeleri paylaşmakta olduklarını ekledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLARININ GÖRÜŞMESİ

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının ise, yaptıkları görüşmede üçlü işbirliklerinin ilerlemesi, aynı zamanda üçlü mekanizmalarla ilgili daimi bir sekreterlik konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını yazan gazete, dörtlü bir görüşme çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ın Irak’ın yeniden inşa edilmesi çabasına nasıl katkıda bulunacağının ele alındığını da belirtti.

Bunun hemen akabinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Irak Dışişleri Bakanı Mohamad A. Alhakim’in de yer aldığı dörtlü görüşmeye katıldığını kaydeden gazete, görüşmenin merkezinde, dört ülkenin özellikle ticaret, ekonomi ve turizm alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi için somut yollar aranmasının bulunduğunu ekledi.

Üçlü zirve çerçevesinde Amnan’da bir işadamları forumu gerçekleştirildiği, aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Ürdün Kralı Abdullah’la baş başa görüştüğü ve kendisini Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle alakalı bilgilendirdiği de ifade edildi.

Haber, Haravgi gazetesinde “Amman’daki Üçlü Zirve: Eşgüdümlerini Kurumsallaştıracaklar- Irak’la Ekonomi ve Turizm Konusunda İşbirliği”, Politis’te “İşbirliğini Daimi Sekreterlikle Mühürlediler- Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün Arasındaki İkinci Üçlü Zirvede Anlaşmalar ve Memorandumlar”, Alithia’da ise “Perspektiflerle Üçlü Zirve” başlıklarıyla yer aldı.