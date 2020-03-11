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Güney kırmızı alarmda

Güney Kıbrıs’ta Virüs Taşıyan Doktorla Temas Eden 152 Kişinin Testi Negatif çıktı

11 Mart 2020 Çarşamba 09:34
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Güney kırmızı alarmda

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs teşhisi konulan Lefkoşa Devlet Hastanesi doktoruyla temas ettiği belirlenenlerden 152’sine yapılan testin negatif çıktığı bildirilirken Kıbrıs Üniversitesi’nin, tedbirler kapsamında eğitime iki hafta ara verdiği açıklandı.


Rum haber kaynaklarına göre üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversitenin tüm fakültelerinin yanı sıra üniversiteye bağlı kreş ve anaokulu, kütüphane ve spor salonunun da 11 Mart-25 Mart arasında öğrencilere ve halka kapalı olacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 11.03.2020 10:37
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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