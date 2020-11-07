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Güney Lefkoşa'da iki polis karakolu COVID-19 nedeniyle kapandı

Güney Kıbrıs’ta polis ve itfaiyeciler çalıştıkları istasyonlarda pozitif vaka çıkması nedeniyle karantinaya alındı

07 Kasım 2020 Cumartesi 12:51
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Güney Lefkoşa'da iki polis karakolu COVID-19 nedeniyle kapandı

Güney Lefkoşa'daki (Lycavitos bölgesi) ana polis karakolu, bir mahkumun pozitif çıkması sonrasında kapanırken, istasyon dezenfekte edildi ancak hala açılmadı.

Lakatamya'daki polis karakolunda ise bir kişinin COVID-19 pozitif çıkması üzerine geçici olarak kapandı.

Güney Kıbrıs’ta 100'den fazla polis ve itfaiyeci çalıştıkları istasyonlarda doğrulanmış vakalar bulunduktan sonra kendini tecrit altında tutuyor.

Rum Emniyet Müdürü Stylianos Papatheodorou tüm ilçelerde Emniyet Müdürlerine yeni emirler verdi. Stylianos Papatheodorou, özellikle Limasol ve Baf ilçelerinde durumun kontrolden çıktığını pandemiyi kontrol altına almayı amaçlayan tüm kararnamelere tam olarak uyulmasını sağlamak için kontrollerin yoğunlaştırılmasını istedi.

Stylianos Papatheodorou ayrıca polislerin yarısının pozitif çıkma nedeninin görev dışındaki diğer faaliyetler olduğunu belirterek enfekte olmamak için özel hayatlarında dikkatli olmalarını tavsiye etti.

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