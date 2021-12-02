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Güney, önlemleri artırdı!

Güney Kıbrıs, “Omikron” varyantı sebebiyle “yasal giriş kapılarından” gelecek 12 yaş ve üstü herkesin PCR testi ibraz etmesini zorunlu hale getirdi.

02 Aralık 2021 Perşembe 14:02
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Güney, önlemleri artırdı!
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Rum haber kaynakları, bugün toplanan Bakanlar Kurulu’nun, birçok Avrupa ülkesinde de görülen “Omikron” varyantının Güney Kıbrıs’a girişinin önlenmesi adına “yasal giriş kapılarında” önlemleri arttırmaya karar verdiğini yazdılar.

Habere göre, 6 Aralık Pazartesi’den itibaren geçerli olacak yeni uygulamada, hani ülkeden geldiğine bakılmaksızın, 12 yaş ve üzeri her kişiden, son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek.

Haberde, girişlerde ayrınca antijen testinin de yapılacağı, bu testlerin maliyetinin ise hükümet tarafından karşılanacağı vurgulandı.

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