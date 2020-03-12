Güney, ‘radikal önlem’ hazırlığında

Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis, yarın akşam ulusa sesleniş konuşması yaparak, corona virüsü salgınına karşı alınan yeni radikal önlemleri açıklayacak

HABERSİZ ALINAN KARAR RAHATSIZLIK YARATTI…

KKTC hükümetinin Yeşilırmak/Pirgo ve Akyar sınır kapılarını kapatma kararıyla ilgili soruya yanıt veren Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, bu konuda Kıbrıs Rum Hükümeti’ne bir bilgi verilmediğini açıkladı.

Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiades’in başkanlığında, toplanan Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu ve diğer yetkilerle yapılan toplantıda, corona virüsüyle ilgili tedbirler değerlendirildi.

İki saat süren görüşmeye Kıbrıs Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou ve Turizm Müsteşarı Savvas Perdios da katıldı. Eğitim Bakanı'nın Başkanlık Sarayında AB Eğitim Bakanları ile telekonferans görüşmesi yapacağı ve telekonferans sırasında eğitim alanındaki corona virüsü ile ilgili önlemlerin görüşüleceği de açıklandı.

Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis’in yarın akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı açıklandı Anastasiadis’in ulusa sesleniş konuşmasında, corona virüsü konusunda alınan radikal önlemleri açıklaması bekleniyor.

ÖNLEMLER ARTIRILACAK

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios tarafından yapılan açıklamada, Rum lider Anastasiadis’in yarın akşam 20.15'te ulusa sesleneceğini açıkladı. Hükümet Sözcüsü Kousios, Bakanlar Kurulu toplantısının bitiminden sonra açıklamalarda bulunarak, toplantıda, vatandaşların sağlık, güvenlik, ekonomik destek ve işyeri etkileri ile ilgili konuların tartışıldığını söyledi.

Yeni bir pozitif korona virüsü vakası tespit edilmediğini de açıklayan hükümet sözcüsü, bugünkü toplantıdan sonra ek tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusu üzerine, bugüne kadar ilan edilen tüm tedbirlerin geçerliliğini sürdürdüğünü ve yarın daha fazla önlem alınacağını” söyledi.



“KARAR BİZE BİLDİRİLMEDİ” ELEŞTİRİSİ

KKTC hükümetinin Yeşilırmak/Pirgo ve Akyar sınır kapılarını kapatma kararıyla ilgili soruya yanıt veren Kousios, bu konuda Kıbrıs Rum Hükümeti’ne bir bilgi verilmediğini açıkladı.

4 sınır kapısındaki geçişlerin askıya alınmadan önce Rum Lider Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’yı arayarak dört sınır kapısındaki geçişlerin geçici olarak askıya alma kararı hakkında bilgilendirildiğini anımsatan Kousios, “Yeşilırmak/Pirgo ve Akyar kapılarının kapatılacağı hakkında hiçbir bilgimiz yoktu” şeklinde konuştu.



“PRENS CHARLES’IN ZİYARETİ MUAMMA”

Korona virüs sınırlandırılması getirilen ülkelere İngiltere’nin de eklenip eklenmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Kousios, “İngiltere konusu tartışıldı. Her şey yarın akşam Başkan Anastasiadis tarafından açıklanacak” dedi.

Galler Prensi Charles’ın Kıbrıs ziyaretinin planlandığı şekilde önümüzdeki hafta gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorusu üzerine Sözcü, “Konuyla ilgili diplomatik kanaldan temas var, ancak nihai karar verilmedi” şeklinde konuştu.