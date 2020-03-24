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Güney son misafirlerini de uğurladı

Güney Kıbrıs’ta bulunan son turistler de adadan ayrıldı

24 Mart 2020 Salı 14:21
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Güney son misafirlerini de uğurladı

Koronavirüsün yayılması dolayısıyla alınan kısıtlayıcı önlemler çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ta bulunan son turistlerin de ülkeden ayrıldığı haber verildi.


Turistleri Moskova’ya götürmek üzere Ural Airlines’e ait bir uçağın dün Larnaka Havalimanından ayrıldığını yazan Haravgi gazetesi, 332 turistin de Pazar günü Larnaka havalimanından gerçekleştirilen 3 uçuşla Güney Kıbrıs’tan ayrıldıklarını belirtti.


Geçtiğimiz Cumartesi günü de 711 turistin Larnaka havalimanından gerçekleştirilen 7 uçuşla ülkelerine gitmek üzere adadan ayrıldıklarını haber veren gazete, Pazar günü de içerisinde 49 yolcu bulunan bir uçağın Baf’tan İngiltere’ye gittiğini ifade etti.


Alithia gazetesi ise haberinde, Baf havalimanından Pazar günü gerçekleştirilen 11 uçuşla, toplam 1391 kişinin ülkeden ayrıldığını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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