Güney:" Vakalardaki düşüş istikrarlı hale geliyor"

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vakalarında yaşanan düşüşün istikrarlı hale gelmekte olduğu, öte yandan her şeyin, Kıbrıslı Rumların Paskalya kutlamalarının yapılacağı 4 gün (17-20 Nisan) içerisindeki tutumuna bağlı olacağı belirtildi.

Alithia gazetesi “4 Günlük Ateş” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsle ilgili durumun beklendiğinden daha iyi gelişme göstermekte olduğunu, çünkü Rum kesiminde ilk Koronavirüs vakası görülmesinden beş hafta sonra, vaka sayısının istikrarlı bir düşüş sergilemeyi sürdürdüğünü yazdı.

Bunun büyük bir önem kazanmakta olduğunu kaydeden gazete, salgının ilk haftalarına göre, laboratuvar analizlerinin sayısının da ikiye katlandığına vurgu yaptı.

Bundan bağımsız olarak, her şeyin, Güney Kıbrıs’ta Paskalya kutlamalarının yapılacağı 4 günlük dönemin (17-20 Nisan tarihleri arası) herkes açısından büyük bir sınav olacağını gösterdiğini kaydeden gazete, Rumların, gerek dini gerek de kutlama amaçlı olarak, 4 günlük Paskalya’nın cazibesine kapılması ve gereksiz gezmeler yapması durumunda, kolektif ve toplu bir şekilde inşa edilen her şeyin “kağıttan bir kule gibi yıkılabileceğine” işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Paskalya dolayısıyla dün akşam Rum halkına seslendiği konuşmasında, böyle bir şeyden kaçınılması konusunda çağrıda bulunduğunu yazan gazete, Rum polisinin de Paskalya döneminde, insansız hava araçları ve helikopterler dahi kullanarak, mevcut kısıtlamaların herhangi bir şekilde ihlal edilmesini önlemek ve geriye kalanların hayatıyla oynamak isteyenleri cezalandırmak için teyakkuzda olacağı konusunda uyardığını vurguladı.

Haberde, son rakamların gösterdiği üzere, Güney Kıbrıs’ta halihazırda salgının son aşamalarında bulunulduğunun aşikar olduğu ve normalliğe geri dönüşün günden güne daha yakın hale geldiği de ifade edildi.

SON 24 SAATTE 20 YENİ VAKA

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 20 yeni Koronavirüs vakası kayda geçirildiğini ve toplam vaka sayısının İngiliz Üslerindeki 10 vaka dahil olmak üzere 735’e ulaştığını yazan gazete, Sağlık Bakanlığı’nın 20 bin profesyonelin tetkik edilmesiyle ilgili programı çerçevesinde, bin 742 laboratuvar analizinin tamamlandığını ve 10 vaka tespit edildiğini aktardı.

Halihazırda tespit edilen teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucunda ise 7 vaka tespit edildiğini yazan gazete, genel hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarının analizlerinin sonucunda 2, şahsi girişimlerle yapılan 303 analiz çerçevesinde ise 1 pozitif vaka kayda geçirildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’a geri dönüş yapan kişilerden alınan 119 numune içerisinde hiç pozitif vakaya rastlanmadığını da kaydeden gazete, 20 bin laboratuvar analizi yapılması programı çerçevesinde, toplam 4 bin 776 analiz yapıldığını da ifade etti.

Düne kadarki verilere göre, referans hastanesi olarak kullanılan “Mağusa” bölgesindeki hastanede 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 19 hastanın tedavisinin sürdüğünü kaydeden gazete, 5 kişinin taburcu edildiğini, öte yandan 3’ü Limasol, 6’sı da Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım üniteleri olmak üzere 9 kişinin de solunum cihazına bağlı bir şekilde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde, solunum cihazına bağlı olmayan 3 hastanın tedavi görmekte olduğunu da kaydeden gazete, hastaların durumunun kritik ancak istikrarlı olduğuna işaret etti.

“Mağusa” bölgesindeki hastane haricindeki tüm hastanelerde, 5 teyit edilmiş Koronavirüs vakasının normal serviste tedavi görmekte olduğu da ifade edildi.

YENİ EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA

Haberinde Koronavirüs konusunda gerçekleştirilen yeni epidemiyolojik araştırmaya da yer veren gazete, bu araştırmaya göre, vakaların azaldığını, ölüm oranının ise yüzde 3’ten yüzde 2,4’e düştüğünü belirtti.

Kıbrıs Üniversitesi Epidemiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yorgos Kostrikis tarafından dün ortaya konulan verilere göre, Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs eğrisinin düzleşmekte olduğunun görüldüğünü yazan gazete, yeni verilerin, 1-14 Nisan tarihleri arasındaki 14 günlük dönemi kapsadığını ifade etti.

14 Nisan tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta 697 kişinin Koronavirüse yakalandığını ve bunların yüzde 22,9’unun sağlık çalışanları olduğunu yazan gazete, Rum kesiminde Koronavirüse bağlı 17 ölüm gerçekleştiğini, ölüm oranının ise yüzde 2,4 olduğunu yineledi.

Epidemiyolojik bütenin, yerel bulaş vakalarının 479 olduğunu gösterdiğini de belirten gazete, bunlardan 77’sinin Aradip Belediyesi’nde kayda geçirildiğini, 49’unun da Baf Hastanesi’yle ilgisi olduğunu belirtti.

Vakaların yüzde 21,5’inin hastane bakımı aldığını yazan gazete, bunlardan 87’sinin taburcu olduğunu, öte yandan tedavi gören hastaların yaş ortalamasının 63 olduğunu kaydetti.

14 Nisan tarihine kadar toplam 20 bin 517 laboratuvar analizi yapıldığını da kaydeden gazete, vakaların yüzde 35,2’sinin Lefkoşa Rum kesimi, yüzde 28,4’ünün Larnaka, yüzde 17,8’inin Baf, yüzde 10,8’inin Limasol, yüzde 5,5’inin de “Mağusa” bölgesinde görüldüğünü belirtti.

14 Nisan tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta Koronavirüse bağlı olmak üzere, 13’ü erkek, 4’ü de kadın olmak üzere toplam 17 ölüm gerçekleştiğini ve ölenlerin yaş ortalamasının 76 olduğunu bildiren gazete, 12 ölümde, altta yatan ölüm nedeninin Covid-19 olarak kayda geçirildiğini ekledi.

Politis gazetesi de haberinde, 4 vakadan 1’inin semptom göstermediğini vurguladı.

ÇİN’DEN 3’ÜNCÜ PARTİ YARDIM GELDİ… RUM SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN 9 MİLYON MASKE

Öte yandan Haravgi gazetesi, Çin’den Güney Kıbrıs’a yönelik 3’üncü yardım paketinin dün akşam Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiğini haber verdi.

Rum gazetelerinin web sitelerinde yardımın dün akşam Güney Kıbrıs’a ulaştığı belirtilirken, Haravgi’nin haberine göre, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan ise Twitter’da yaptığı paylaşımda, Çin’in Güney Kıbrıs’a yönelik yardımının, 5 bin koruyucu üniforma, 10 bin N95 tipi maske ve 10 bin 8 kişilik test kiti içerdiğini ifade etti.

Haberde, Çin Büyükelçisinin 13 Nisan’da dondurulan Twitter hesabının düzeltildiği ve Twitter şirketinin bunun bir hatadan ibaret olduğunu belirttiği kaydedildi.

Bir diğer haberinde ise, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına yer veren gazete, bu açıklamaya göre, Nisan sonu ve Mayıs ortasında Güney Kıbrıs’a iki parti halinde 9 milyon maske gelmesinin beklendiğini haber verdi.

Bakanlığın maskeler için ihaleye çıktığı ve ihalenin tamamlanmasının ardından maskelerin Nisan sonu ve Mayıs ortası Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, maskeler huzurevleri, süpermarketler, ekmek fırınları ve halka hizmet verilen noktalara dağıtılacak.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKAN MAHKUMLAR OTELDE MİSAFİR EDİLECEK

Fileleftheros gazetesinde yer alan başka bir haberde ise, Koronavirüs testleri pozitif çıkan Rum merkezi cezaevindeki mahkumların, Larnaka’ya bağlı Tersefanu köyündeki Eden otelinde misafir edileceklerini yazdı.

Otelde testleri pozitif çıkan fakat tedavi görmeleri gerekmeyip sağlık uzmanları tarafından gözetim altında kalması gereken kişilerin misafir edilmekte olduğunu yazan gazete, dün resmi gazetede yayımlandığı üzere, otelin 3 odasının hapishane olarak düzenlenmesine karar verildiğini belirtti.

Mahkumların kalacağı odaların önünde 24 saat gardiyan olacağını yazan gazete, oteli hali hazırda 24 saat boyunca bir güvenlik şirketinin korumakta olduğunu ve sert protokoller uygulandığını ekledi.

(TAK)