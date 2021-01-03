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Güney’de 12 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Rum Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen 19 kişiye yapılan testlerin, 12’sinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

03 Ocak 2021 Pazar 17:07
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Güney’de 12 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Rum Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den Güney Kıbrıs’a gelen insanlar üzerinde yapılan testlerin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tanımlanan mutasyona uğramış Koronavirüsün güneyde bulunduğunu söyledi.

Testler, İngiltere'den gelen ve Koronavirüs testleri pozitif çıkan 19 kişi üzerinde nöroloji ve genetik Enstitüsü (CING) tarafından gerçekleştirildi. Bunlardan 12 yeni virüs ile enfekte olduğu tespit edildi.

İngiltere'den gelen herkesin örnekleri CİNG'E gönderildi.

6 ve 20 Aralık tarihleri arasında gelenlerden alınan 19 örnekten, 12 yeni VOC 202012/01 virüsü tespit edildi.

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