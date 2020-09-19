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Güney’de 15 yeni vaka!

Kıbrıs’ın güneyinde bugün 2891 test yapıldığı ve 15 yeni koroanvirüs pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

19 Eylül 2020 Cumartesi 17:38
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Güney’de 15 yeni vaka!

Rum Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün 2891 test yapıldığı ve 15 yeni koroanvirüs pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

Açıklamada, bugüne kadar tespit edilen pozitif vaka sayısının 1580’e yükseldiği ifade edildi.

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