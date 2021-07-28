Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Güney'de 3 ayrı noktada yangın!

Güney Kıbrıs’ta öğle saatlerinde 3 cephede yangın çıktı, Rum yetkililer alarma girdi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:23
249 Okunma
Güney'de 3 ayrı noktada yangın!

Rum haber kaynaklarına göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bir dönemde Limasol ve Lefkoşa’da üç ayrı noktada yangın çıktı. İlk yangın Lefkoşa-Limasol ana yolunda, Vali Plajı diye bilinen noktada başladı.

Seyir halindeki bir araçta başlayıp yol kenarındaki kuru otlara sıçrayarak yayılan yangın nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Yangına 6 itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Yangının devam ettiği bölgede münferit konutlar bulunduğu ve alevlerin evlere ulaşmaması için çaba harcandığı bildirildi.

İkinci yangın Lefkoşa bölgesinde Analionda köyü yakınlarında kuru otların tutuşmasıyla çıktı. Yangına 5 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

Üçüncü yangın ise “Dohni” (Taşkent)- Kalavaş köyleri arasında, kuru otların alev almasıyla çıktı. Yangına 3 itfaiye aracı, ikisi İngiliz Üsleri’ne biri Rum Orman Dairesi’ne ait üç yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. 

Son Güncelleme: 28.07.2021 16:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de 4 Ayda 1.17 Milyar Euro Para Biriktirdiler
Güney’de 4 Ayda 1.17 Milyar Euro Para Biriktirdiler
Borrell: Türk Eylemleri Geri Alınmalı, Aksi Takdirde…
Borrell: Türk Eylemleri Geri Alınmalı, Aksi Takdirde…
Rum Basını: Hastanelerde Tedavi Gören Yaşlıların Sayısı Artıyor
Rum Basını: Hastanelerde Tedavi Gören Yaşlıların Sayısı Artıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim