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Güney'de 42 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından bir ölüm ve 42 yeni koronavirüs vakası açıkladı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 21:09
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Güney'de 42 yeni vaka

Ölüm, Lefkoşa genel hastanesinin yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) ölen 68 yaşındaki bir erkeğe ait.

Günün erken saatlerinde Baf'taki Ayios Neophytos manastırı, kıdemli keşişlerinden biri olan Archimandrite Alexios Englistriotis'in ölümünü duyurdu. Birkaç hafta önce kendisine koronavirüs teşhisi kondu. Önce BAF Hastanesinde tedavi gördü, ancak durumu kötüleşince Lefkoşa genel hastanesinin yoğun bakım ünitesine transfer edildi.

Yeni vakalar, yüzde 0.10 pozitiflik oranıyla 43.502 test, PCR ve hızlı testler arasındaydı.

Son Güncelleme: 12.06.2021 23:59
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısta Vaka Sayısı
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