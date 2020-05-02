Güney’de 7 pozitif vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bugün 7 yeni vakanın tespit edildiğini açıklayarak, toplam vaka sayısının 864’e ulaştığını belirtti.

Daha önce bakanlık yetkilileri referans hastanesi Mağusa Generali’nde 13 kişinin tedavi edildiğini bildirdi.

İki vakanın Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi edildiği kaydedildi.

Doktorlar, tüm hastaların durumunun stabil olduğunu aktardı.

Virüs için yapılan test sonuçları negatif çıkarsa, bir kişinin günün ilerleyen saatlerinde hastaneden çıkarılmasının planlandığı belirtildi.