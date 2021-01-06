Güneyde 883 çocukta covid-19 bulgusu

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs'ta son bir haftada korona virüs kaynaklı ölümlerin sayısının 22 olduğunu, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 34 hastanın tedavilerinin sürdüğünü belirtirken, durumun kötüleştiği Larnaka’da ise, Larnaka Hastanesi’nde, Korona virüslü hastaların tedavi edilecekleri 40 yataklı bir birim kurulduğunu vurgulandı.

Çocuk vaka sayısı 883



Son 14 günlük dönemde yoğun bakımda tedavi gören hastaların yaş ortalamasının 69 olduğunu, tespit edilen 5 bin 455 vakadan 491’inin 70 yaş ve üstü, 177’sinin ise 80 yaş ve üstü olduğunu belirten gazete, yaşları 0 ila 18 arasında olan çocuk vaka sayısının ise son 14 günlük dönemde 883 olarak kayda geçtiğini aktardı.



Aşı randevuları tükendi

Gazete bir diğer haberinde ise, güneyde 80 yaş ve üzeri kişiler için ayrılan 3 bin 400 doz aşı randevusunun iki saat gibi kısa bir sürede tükendiğini yazdı.

Haberde, 80 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması için oluşturulan elektronik randevu sisteminin 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde dolduğunu, bu saatten sonra randevu almaya çalışan kişilerin, randevuların dolduğu uyarısını aldıkları vurgulandı.